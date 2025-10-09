Kirby en de Vergeten Wereld toegevoegd aan Nintendo Sound Clock: Alarmo

Als jij de gelukkige eigenaar bent van een Nintendo Sound Clock: Alarmo dan hebben we goed nieuws voor je. Er is een nieuwe update verschenen voor Nintendo’s interactieve wekker. Daardoor kun je nu wakker worden met alarmgeluiden van Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld. Deze toevoeging was al aangekondigd op 28 augustus, de dag van de release van de game. Alleen was toen nog niet bekend wanneer dat zou gebeuren. Het antwoord weten we nu: vandaag! Het gaat om zeven nieuwe wekscènes, waarvan één van De Sterrenwereld.

De Alarmo heeft inmiddels aardig wat thema’s. Zo werden in mei deuntjes van Animal Crossing: New Horizons toegevoegd en afgelopen maart nog een speciaal thema van Super Mario Bros. om MAR10 dag te vieren. De speciale wekker van Nintendo is al een tijdje verkrijgbaar via de My Nintendo Store. Je kunt hem via deze link bestellen. De Alarmo is inmiddels ook verkrijgbaar bij de andere bekende (game)winkels.

