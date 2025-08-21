Gear.Club Unlimited 3 racet deze winter naar de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch heeft in totaal twee Gear.Club Unlimited-spellen mogen ontvangen, maar de nieuwste game van Eden Games en Nacon zal niet naar die console komen. Vandaag lieten de ontwikkelaar en uitgever namelijk weten dat Gear.Club Unlimited 3 op de Nintendo Switch 2 gaat verschijnen. De release staat gepland voor ergens in aankomende winter.

Gear.Club Unlimited is terug en beter dan ooit in de vorm van Gear.Club Unlimited 3! Deze nieuwe titel bevat twee omgevingen: eentje in de Middellandse Zee en de ander in de Japanse bergen. Tevens wordt er een gloednieuwe snelwegmodus geïntroduceerd waarin spelers door het drukke verkeer moeten rijden in volle snelheid. Verder kun je in maar liefst 40 gelicenseerde auto’s stappen en aan de slag gaan met de career mode. Ben jij er klaar voor om opnieuw over wegen te scheuren?

Wil je graag de onthullingstrailer bekijken? Dat kan hieronder!