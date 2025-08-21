Het hoge woord is eruit: tijdens de speciale aankondiging zojuist is er een releasedatum onthuld voor Hollow Knight: Silksong! Het geweldige nieuws is dat we niet lang hoeven te wachten want op 4 september is het zover. Dan komt dit langverwachte vervolg uit.

De speciale aankondiging was kort maar krachtig. Tijdens een kleine drie minuten durende countdown werd de spanning goed opgevoerd. Het wachten werd verzacht doordat we konden luisteren naar de prachtige muziek uit de game die werd vertolkt door het Harvard Psychology Symfonieorkest. Vervolgens was het genieten van beelden van de gameplay en de handgetekende wereld. We leerden dat er meer dan 150 vijanden en 40 bazen op ons wachten en we uit mogen kijken naar dodelijke acrobatische actie. Ik zou zeggen, bekijk vooral gewoon zelf de kersverse trailer hieronder!

Hollow Knight: Silksong is het vervolg op de 2017 indiegame Hollow Knight. De game werd oorspronkelijk aangekondigd in 2019. In de tussentijd verschenen er een paar trailers, maar informatie over een releasedatum was schaars. Begin dit jaar deelde Team Cherry een korte update om te bevestigen dat de game er echt zou gaan komen en zo wanhopige fans gerust te stellen. Tijdens de Nintendo Direct begin april maakte Team Cherry een korte verschijning in de Partner Shizzle Reel om te bevestigen er een release window was. En zojuist werd dan eindelijk de releasedatum bekendgemaakt. Op 4 september kunnen we met het vervolg aan de slag op zowel de Nintendo Switch als de Switch 2!

Hoe blij ben jij met deze onthulling van de releasedatum van Hollow Knight: Silksong? Laat het ons weten in de reacties!