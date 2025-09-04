Geheimzinnige Pokémon-video voor Malamar duikt op

Op X is een mysterieuze Pokémon video opgedoken voor Malamar. Deze nieuwe video, welke je hieronder kunt bekijken, heeft als naam “Mapamar.mp4”. De video is bijzonder mysterieus, dus zullen we het voor nu moeten doen met wat we wél weten. En dat is wat je in de video kunt zien. Er komen drie fans van de Pokémon Malamar in beeld, te weten een vrouw die een tekening maakt, een man met een taxi vol Malamar-knuffels en een danser in een Malamar t-shirt.

Voor nu is het nog speculeren wat de video precies betekent of wil zeggen. Echter als we kijken naar eerdere aankondigingen lijkt de video een tease te zijn voor een mega evolutie van Malanar. Ongetwijfeld zullen we binnenkort een nieuwe aankondiging krijgen hierover. De omschrijving van de video is overigens net zo mysterieus als de video zelf…