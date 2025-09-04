Releasedatum bekend voor 007 First Light (Switch 2)

007 First Light – tijdens de Nintendo Direct van 2 april jl. nog aangekondigd als Project 007 – heeft een releasedatum! Tijdens de State of Play gisteravond is onthuld wanneer de game gaat verschijnen. 27 maart 2026 is de dag om in je agenda te omcirkelen. Liefhebbers zullen ook blij worden van de flinke gameplay-trailer die tijdens de presentatie getoond werd. De zogenaamde ‘deep dive’ duurt ruim 35 minuten en geeft een goede indruk van wat ons te wachten staat. Je vindt de link onderaan.

In 007 First Light gaat het om een jonge James Bond die het nummer 007 nog moet verdienen (‘earn the number’). Ik kan verder heel uitgebreid vertellen, maar lees vooral onze Gamescom preview en de interviews met de Art Director en de Licensing Producer. Hierdoor krijg je een veel beter beeld. Duidelijk is in ieder geval: wij waren erg enthousiast, alles lijkt er op te wijzen dat 007 First Light een unieke James Bond game gaat worden.

Wellicht nog wel leuk om te vermelden is dat veel stemacteurs ook bekend zijn. Zo zal Patrick Gibson die van James Bond gaan verzorgen. Gibson is een Ierse acteur en kennen we van de serie Dexter: Original Sin. Andere bevestigde namen zijn Lennie James als Greenway, Priyanga Burford als M, Alastair Mackenzie als Q en Kiera Lester als Moneypenny.

Staat 007 First Light op jouw wensenlijstje?