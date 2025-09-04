Release Hollow Knight Silksong breekt alle eShops

Vandaag om 16:00 uur was het eindelijk zover. Hollow Knight Silksong, het langverwachte vervolg van Hollow Knight, verscheen eindelijk. Om even een kleine geschiedenis te geven: Hollow Knight is een 2D metroidvania platformer die in de jaren sinds zijn release is uitgegroeid tot een regelrechte klassieker. Het vervolg werd in 2019 al aangekondigd, maar in de jaren erna kwam er maar mondjesmaat nieuws over naar buiten. Mensen begonnen zich zelfs af te vragen of de game niet gewoon geannuleerd was, maar bleven de game wel op hypen. De game stond zelfs bovenaan de wish-list van Steam, zo’n 5 miljoen mensen hadden aangegeven deze game te willen hebben. Toen twee weken geleden de releasedatum van de game werd vrijgegeven was het internet dan ook uitzinnig. Iedereen stond helemaal in de startblokken voor deze ervaring. Misschien iets te.

Want wat bleek, de game kon niet ge pre-load worden. Iedereen moest wachten tot het officiële release moment, wat er natuurlijk voor zorgde dat op het moment dat de game live ging de eShops overbelast werden. Steam klapte er minuten na de officiële release uit, om vervolgens bijna een uur lang foutmeldingen te geven. En op de digitale winkels van Playstation en Xbox kon de game wel bekeken, maar niet gekocht worden. Ook de Switch eShop bleef niet bespaard, veel mensen gaven aan problemen te hebben met het kopen van de game.

Gelukkig is alles momenteel weer bedaard. Alle eShops zijn weer online, en de game kan normaal gekocht worden. Bijkomend voordeel: de game staat te koop voor €19,50 in plaats van de eerder genoemde €19,99. Ga jij Hollow Knight Silksong spelen? Laat het weten in de reacties hieronder!

Waar gaat Hollow Knight Silksong over?

In Silksong speel je Hornet, de dodelijke jager uit deel één. Om onbekende redenen wordt ze gevangen genomen en naar een vreemd koninkrijk gebracht, waar geregeerd wordt door silk en song! Vecht met machtige vijanden en los eeuwenoude mysteries op terwijl je op een epische reis gaat die je naar de top van het koninkrijk zal brengen. Wij mochten de game al even proberen, lees hier of het de hype waar maakt!