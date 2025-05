Genki aangeklaagd door Nintendo voor lekken Switch 2

Als we even teruggaan naar begin januari toen CES werd gehouden. De Switch 2 was officieel nog niet onthuld en Nintendo hield hun lippen stijf op elkaar. Echter, leaks van 3D-modellen waren in volle gang en sommige bedrijven gingen er flink mee aan de haal. Genki, een bedrijf die aanwezig was bij CES was er hier één van. Die had een presentatie tijdens het evenement over de Switch 2 en accessoires die ze maken voor het apparaat. Ze beloofden accessoires die op launch zouden werken en lieten die ook zien met 3D-modellen van de toen nog onbevestigde Switch 2.

Ze maakten daarnaast nog beweringen dat ze een daadwerkelijk product hadden voor het testen, al krabbelden ze daar al snel van terug. Wat volgde was veel tegenstrijdige informatie van Genki online en van aanwezigen van CES. Waarschijnlijk omdat Nintendo een niet zo’n gezellig bezoekje hadden bij Genki. Op dag twee van CES waren de accessoires dan ook opeens verdwenen.

Na maanden stilte heeft Nintendo eerder deze maand een rechtszaak gestart tegen Genki. De volledige rechtszaak kun je hier inzien, maar Nintendo verwijt ze onder andere het gebruik van hun merkiconen, maar ook de bewering dat de accessoires op launch moeten werken komt naar voren.

Dit tweede punt heeft namelijk een dubbel probleem. Of Genki heeft illegaal toegang gehad tot een Switch 2 (ze hebben namelijk geen samenwerking met Nintendo), of ze zeggen producten te hebben voor de Switch 2 die nog niet getest konden zijn. In dat geval riskeert Nintendo een reputatieschade doordat de consument de associatie maakt dat de twee bedrijven samenwerkten.