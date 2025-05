Welcome Tour heeft voor sommige onderdelen extra hardware nodig

De Nintendo Switch 2 Welcome Tour is een controversiële release van Nintendo. Een applicatie die voor € 9,99 te koop is in de eShop en een soort interactieve Switch 2 tutorial is. Het is eigenlijk een veredelde techdemo die op basis van onze preview niet een losse aankoop zou moeten zijn. Nu blijkt dat de game je niet alles laat spelen, dit blijkt uit de Japanse spelpagina. Aan één kant is het wel logisch, aan de andere kant toch een beetje stom.

De minigames en techdemo’s laten namelijk echt alles van het systeem zien, en dus ook onderdelen die niet standaard zijn. Zo heb je een 4k tv nodig voor een minigame en een techdemo. Ook is er een minigame die de GL- en GR-knoppen gebruikt die alleen in de Charging Grip en de Pro Controller zitten én is er een minigame die de camera gebruikt. Zonder deze producten kun je deze games dus niet spelen.

Voor een andere demo, één die je verschillende framerates laat ervaren is geen extra apparatuur benodigd volgens de Japanse informatie. Of die met een scherm zonder 120 fps ondersteuning speelbaar is, is niet bekend, maar anders is die op de handheld sowieso speelbaar.