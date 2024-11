Ruim 34 miljoen Switch-gebruikers hebben Nintendo Switch Online

Als je graag online gamet op jouw Nintendo Switch met vrienden of andere mensen van over de hele wereld, dan moet je sinds 2018 in bezit zijn van Nintendo Switch Online. Dit betaalde abonnement zorgt er namelijk voor dat je online kunt gamen. Later zijn er trouwens ook nog andere leuke dingen aan de service toegevoegd, waardoor je meer waar voor je geld krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het gratis te spelen spel F-ZERO 99, maar ook aan de pas net gelanceerde Nintendo Music-applicatie. Sinds 2021 is Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket beschikbaar gesteld als optie om online te gaan. Hoewel je hiervoor meer moet betalen, krijg je toegang tot nog meer extra’s zoals de DLC van Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons. Maar hoeveel gamers maken eigenlijk gebruik van Nintendo Switch Online?

En dan nu de cijfers!

Gisteren heeft Nintendo haar financiële resultaten met de wereld gedeeld, waarover je meer op onze website kunt lezen. Echter is er rondom dat onderwerp nu meer informatie naar buitengekomen. Daardoor weten we dat ruim 34 miljoen van alle Switch-gebruikers een Nintendo Switch Online-abonnement heeft. Dit klinkt misschien heel erg veel, en dat is het ook wel, maar in totaal waren er tussen oktober 2023 en september 2024 maar liefst 127 miljoen Switch-gebruikers. Dat betekent dat ongeveer een kwart van alle Nintendo Switch-gamers NSO(+) heeft. Ondanks dat is het aantal Nintendo Switch Online-leden sinds 2018 wel gestegen, al kan dat natuurlijk ook komen doordat meer gamers Nintendo’s hybride console gebruiken.