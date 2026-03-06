[Gerucht] Bob-omb Blast wordt binnenkort toegevoegd aan Mario Kart World

In een inmiddels van MyNintendo over de aankomende Mario Kart World Open serie, die wordt gehouden van 5 maart t/m 25 maart heeft Nintendo mogelijk een grote content update gespoiled voor Mario Kart World, die aan het spel zou worden toegevoegd ter gelegenheid van MAR10 Day. In deze post was namelijk een screenshot te vinden van een nieuw Battle Mode-icoon. Mario Kart World bevat momenteel de spel-modi: Balloon Battle en Coin Runners. Nu lijkt het erop dat Bob-omb Blast hier later ook nog aan wordt toegevoegd. Op dit moment bestaat het Battle mode-icoon voor Mario Kart World enkel uit een coin en een ballon. Nintendo heeft zelf nog geen officiële aankondiging gedaan over deze update. Wanneer deze info wel beschikbaar komt laten we het natuurlijk direct weten.

Zit jij te wachten op een Bob-omb blast update? Laat het weten in de reacties!