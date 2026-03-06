Pragmata’s release met een week vervroegd

Vorig jaar kondigde Capcom Pragmata aan voor onder andere de Nintendo Switch 2. Als releasedatum kreeg de game 24 april 2026 mee. Hoewel dat al opschiet, zal de game zelfs nog eerder speelbaar zijn. De releasedatum is namelijk met een week vervroegd. Pragmata zal nu dus 17 april 2026 als release hebben. Bovendien is er een gloednieuwe trailer beschikbaar die je hieronder kan bekijken.

In de game proberen Diana en Hugh te ontsnappen van een ruimtestation. Hoewel Hugh en Diana nog maar net elkaar hebben leren kennen, zullen ze goed samen moeten werken om te kunnen ontsnappen. Hiervoor zijn de krachten van beide personages nodig. Zo is Hugh een mens die vijanden zal kunnen verslaan. Diana is op een andere manier nuttig. Haar krachten laten je onder andere vijanden en interfaces hacken. Op deze manier kun je deuren openen, maar ook vijanden verzwakken.

Benieuwd naar de game? Lees dan hier onze preview en laat in de reacties weten wat jij ervan vindt dat Pragmata’s release vervroegd is!