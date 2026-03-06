Maandag om 22:00 een The Super Mario Galaxy Movie Direct

Waarschijnlijk is het bijna tijd voor de laatste grote trailer voor The Super Mario Galaxy Movie. Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat komende maandag, 9 maart, er weer een speciale Nintendo Direct is voor de film. De film moet op 2 april namelijk al verschijnen in de bioscoop en betekent de terugkeer van de personages uit de eerste film, maar ook een flinke lading nieuwe. Zo zijn Rosalina, Birdo en Yoshi al onthuld.

De aankondiging dat er volgende week meer nieuws zal verschijnen werd door Nintendo gedaan via Nintendo Today. Aanstaande maandag om 22:00 zal dus er een speciale Nintendo Direct verschijnen voor de film en natuurlijk delen wij die hier.. Waarschijnlijk zal dit de laatste grote trailer van de film zijn die begin volgende maand zal verschijnen. Wel kunnen er tot die tijd op socials nog kleine clips verschijnen met meer informatie.