[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 6

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

While Waiting

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 5 februari 2025

While Waiting probeert je een ervaring te brengen zoals nooit te voren. In deze game zul je namelijk meer dan 100 verschillende scenario’s voorgeschoteld krijgen, welke allemaal te maken hebben met dat ene ding dat we allemaal dagelijks doen: wachten. Vanaf de geboorte tot de dood, de game gaat je laten zien dat er allerlei momenten in het leven zijn waarbij je helaas niets anders kunt doen dan wachten. Het is de ultieme strategie: niets doen zorgt ervoor dat de game doorgaat. Er zijn geen shortcuts of acties die de wachttijd voor je kunnen verkorten, want zo werkt het helaas niet. En als je dat wel probeert te doen? Tsja.. het is natuurlijk wel grappig… Ontdek grappige situaties, vind easter eggs in de saaie stukken van het leven en leer dat wachten een essentieel onderdeel is van het leven. Geduld is een schone zaak!

Momodora: Moonlit’s Farewell

Prijs in de Nintendo eShop: €16,49 – 6 februari 2025

Momodora is een serie platformspellen welke verschillende priesteresheldinnen volgt die magische esdoornbladeren gebruiken als wapens tegen monsters en andere vervloekte entiteiten. Momodora: Moonlit Farewell is alweer het vijfde deel uit de serie, maar pas de tweede die te spelen gaat is op de Nintendo Switch. De eerste drie delen zijn alleen uitgekomen voor de pc.

Momodora: Moonlit Farewell speelt zich af vijf jaar na de gebeurtenissen uit deel vier. Je vergezelt Momo Reinol, de Hoge Priesteres van het dorpje Koho. Zij staat voor een goddelijke missie om haar mensen uit handen te houden van hordes demonen en hen te behoeden voor destructie. Nadat een onheilspellende bel geklonken heeft wordt Koho namelijk overspoeld met demonen. Momo krijgt van de dorpsoudste de opdracht op zoek te gaan naar de klokkenluider. De hoop is namelijk dat met het vinden van de dader het dorp weer in veiligheid gebracht kan worden. En nog belangrijker is het beschermen van de heilige Lun Boom, de bron van leven en genezing voor Koho. Verken een prachtige pixel-art wereld en versla de tegenstanders die je op je pad tegenkomt in uitdagende eindbaasgevechten. Jij bepaalt je eigen tempo in deze actieplatformer.

Big Helmet Heroes

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 6 februari 2025

Big Helmet Heroes is een adventure game die hoog inzet op zijn animatie. Volg deze schattige ridders met veel te grote helmen terwijl ze door verschillende prachtig geanimeerde werelden reizen, uitdagingen te lijf gaan en natuurlijk proberen de prinses te redden. Jij kiest één van vier personages waarmee je op reis gaat: De Krijger, de Bruut, de Schurk of de Monnik. Iedere held heeft zijn eigen vechtstijl, wapens en krachten die je kunt gebruiken om het gevecht aan te gaan. Daarnaast hoef je dit avontuur niet in je eentje te lijf te gaan: een vriend kan je helpen in de co-op mode. Versla samen vijanden, bedenk jullie plan, of ga gewoon chaotisch de strijd aan.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 februari

3 februari – Chained Heroes

5 februari – Mechanita

5 februari – Sid Meier’s Civilization VII Deluxe Edition

5 februari – Sid Meier’s Civilization VII Founder’s Edition

6 februari – Zumba The Marble Shooter: Tikki Adventure

6 februari – Let’s Cook Together 2

6 februari – Moons of Darsalon

6 februari – Last Monarch

6 februari – Luck be a Landlord

6 februari – Under Defeat

6 februari – Cats the Commander for Nintendo Switch

6 februari – Vampire Waifu Puzzles

6 februari – Korean Drone Flying Tour – Danyang-gun

6 februari – Trefix Mini Games

6 februari – Bad Parenthood

6 februari – Survival Gladiator: Blades of the Coliseum

6 februari – Malu the Princess

6 februari – Jumping Ninja

6 februari – The Liar’s Tavern

6 februari – EGGCONSOLE ‘Carmine’ 88 PC-8801mkIISR

6 februari – Genome Guardian

6 februari – Silent Forest – Deadly Night Horror

6 februari – Relaxing Jigsaw

6 februari – Leafy Season

7 februari – Toon Breakout 3D

7 februari – Macross -Shooting Insight-

7 februari – Lost & Hound

7 februari – Fashion World – Value Edition

7 februari – Vege Bubble Shoot – Deluxe Edition

7 februari – Car Detailing & Wash – Simulator Luxery Car Cleaner

7 februari – Sugoro Quest Dice Heroes

8 februari – Space Cleanup: Cosmic Horror Disinfector

8 februari – Drop the Cat.

