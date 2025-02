[Gerucht] Is de prijs van de Switch 2 gelekt?

De voorpagina staat vandaag vol met geruchten, en het nieuwste gerucht staat dit keer weer eens in het teken van de aankomende Nintendo Switch 2. Dit keer gaat het over de prijs van de nieuwe console, waar Nintendo tot nu toe nog niets over los heeft gelaten. Op het platform Famiboards zijn namelijk een aantal afbeeldingen online gezet die placeholder-vermeldingen voor een nieuw Switch-model weergeven in het interne systeem van Costco Canada. Daarbij wordt echter ook een prijs genoemd…

In het interne systeem van Costco Canada wordt een prijs van $499,99 CAD genoemd. Er zijn twee afbeeldingen online gezet. De eerste afbeelding toont de interne productlijst en de andere afbeelding laat een prijskaart zien met daarop “NINTENDO SWITCH PALCE HOLDER”. Voor nu is en blijft dit natuurlijk een gerucht, Nintendo zelf heeft immers niets bevestigd. Interessant is wel dat de prijs lager is dan eerder werd genoemd. Omgerekend is de prijs in euro’s namelijk nog geen 350 euro.

De afbeeldingen zijn geplaatst door gebruiker ProteusRidley en alleen zichtbaar voor geregistreerde leden. De gebruiker zet daarbij dat de prijs ook een placeholder kan zijn maar wel met een maar: “In mijn vijf jaar heb ik hier nog nooit eerder een placeholder voor iets gezien.”

Wat zou jij van deze mogelijke prijs vinden? Laat het ons hieronder weten!