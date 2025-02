[Gerucht] Nintendo Switch versie voor Kirby: Planet Robobot

Kirby: Planet Robobot verscheen in 2016 voor de Nintendo 3DS. Het was een zeer geliefde Kirby game en werd beschouwd als een van de beste uit de serie. Nu gaan er geruchten de ronde dat de game een Switch versie gaat krijgen. Dit gerucht is de wereld in geholpen door “Nate the Hate”, die het in het verleden wel vaker bij het rechte eind heeft gehad. Zo voorspelde hij de datum waarop de Switch 2 onthuld zou worden en dat bleek inderdaad op 16 januari 2025 te gebeuren. Nu duikt zijn gerucht over Kirby: Planet Robobot op X op.

Correct. Planet Robobot will find its way to Switch. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 9, 2025

Ondanks dat geruchten van NateTheHate vaker bleken te kloppen moeten we zijn post nog even met een korreltje zout nemen zolang er geen officiële aankondiging wordt gedaan. Zie jij een Switch versie van Kirby: Planet Robobot wel zitten? Laat het ons weten in de reacties!