Gerucht: Kingdom Hearts collectie komt mogelijk naar de Switch 2

Veel mensen waren teleurgesteld toen de Kingdom Hearts-games oorspronkelijk naar de Switch kwamen via de cloud-versies. Nu gaat er een gerucht rond dat is verspreid door de YouTuber/influencer Attack The Backlog. Hij geeft aan dat hij achter de schermen met de insider Nash Weedle heeft gesproken en kan bevestigen dat Kingdom Hearts Integrum All In One Package naar de Switch 2 komt.

I can now say @NWeedle and i spoke about this behind the scenes and I was able to corroborate his statement of Kingdom Hearts Intergrum coming to switch 2, with my own source who told me it is coming to Switch 2 indeed. Nash does it again 🙂 pic.twitter.com/9LScX0JcHM — Attack The Backlog (@Attackdabacklog) January 20, 2026

Hij geeft in zijn bericht ook aan dat hij van eigen bronnen had gehoord dat deze collectie eraan komt. Op dit moment heeft Square Enix deze geruchten nog niet bevestigd, zodra ze dit wel doen zullen wij het uiteraard zo snel mogelijk op de site zetten.

Zit jij te wachten op een grote Kingdom Hearts collectie op de Switch 2? Laat het weten in de reacties!