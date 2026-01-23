Gerucht: Microsoft overweegt om Fable naar de Switch 2 te brengen

Volgens Windows Central insider Jez Corden overweegt Microsoft om hun aankomende actie RPG Fable naar de Switch 2 te brengen. Hij geeft op X aan dat een Switch 2-versie nog niet 100% vast staat, maar wel wordt overwogen voor de toekomst.

Was told Fable for Nintendo Switch 2 isn't 100% definite for now, but under consideration for the future. — Jez (@JezCorden) January 22, 2026

Wie de Xbox Developer Direct van gisteravond heeft gezien weet dat Fable een grote en veelbelovende game voor Microsoft wordt. Het zal dan ook moeilijk zijn om de game draaiende te krijgen op de Switch 2. Maar als we naar andere grote ports kijken zoals Cyberpunk 2077 of Final Fantasy VII Remake dan moet het zeker mogelijk zijn.

