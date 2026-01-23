Volgende week verschijnt Everwarder op Nintendo Switch

Eind januari verschijnt er een roguelite Everwarder op Nintendo Switch. Vandaag lieten indie.io en qLate weten met hun game de overstap naar Nintendo’s consoles te maken. Tot dusver was deze titel alleen speelbaar op pc, sinds 6 februari 2025 om precies te zijn. En nu, één jaar minus één week later’ komt ‘ie naar de Switch. Op 29 januari.

Bij roguelites gaat het meestal om telkens dezelfde run doen, het loodje leggen, en opnieuw beginnen met meer skills. Everwarder voegt hier een extra dosis strategie aan toe. Het is het klassieke verhaal: licht versus duisternis (voor de duidelijkheid, jij bent dus het licht). Je moet jezelf verdedigen tegen vijandere troepen, maar daar kun je het hele procedureel gegenereerde level voor gebruiken. Het is dus niet een statisch verdedigingslinie die je in stand moet houden. De situatie verandert dan ook voortdurend, dus je moet alert blijven. Wees niet te langzaam, maar let ook op dat je niet juist te snel gaat! Ter ondersteuning van jouw verdedigingsstrategie heb je neonkristallen tot je beschikking. Hoe dat eruit ziet, kun je in de onderstaande gameplaytrailer zien.

Everwarder zal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.