Gerucht: Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2 naar Nintendo Switch Online?

Als we een advertentie van winkelketen Walmart mogen geloven, dan komen ook de Gamecube-spellen Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2 naar Nintendo Switch Online. Beide spellen staan afgebeeld op een advertentie bij Walmart, welke zich richt op de online service van de Nintendo Switch 2. Verschillende afgebeelde spellen zijn al aangekondigd om naar Nintendo Switch Online te komen, maar Gerucht: Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2 tot nu toe helemaal nog niet.

De advertentie waar het om gaat zie je hieronder afgebeeld. Nintendo zelf heeft de komst van beide titels nog niet bevestigd. De grote vraag op dit moment is dan ook of Walmart al meer weet dan is onthuld of dat ze simpelweg zelf een fancy advertentie hebben gemaakt…. Zou jij beide titels graag op je Nintendo Switch spelen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!