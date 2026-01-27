Virtual Boy – Nintendo Classics krijgt unreleased games

Vanaf 17 februari kun je als je Nintendo Switch Online + Expansion Pack hebt aan de slag met een nieuwe klassieke console. Het gaat hier om de beruchte Virtual Boy, één van de eerste uitstapjes van Nintendo naar Virtual Reality. In Europa zag de console echter nooit het daglicht door problemen die in Amerika opgemerkt werden. Zoals een vervelende houding en dat de lichteffecten erg vervelend waren.

Nu is het dus voor het eerst dat iedereen met een Switch of Switch 2 deze console kan uitproberen. In een nieuwe trailer worden verschillende launchtitels onthuld. Zo moeten onder andere 3-D Tetris, Wario Land en meer op de 17de verschijnen. In totaal zijn er dan zeven games beschikbaar. Later in 2026 moeten nog zeven al eerder uitgebrachte games verschijnen. Niet alleen dat, ook twee eerder onverschenen games Zero Racers en D-Hopper moeten later dit jaar verschijnen. Verder kun je de games rewinden en de besturing aanpassen.

Speciaal voor deze app brengt Nintendo twee producten uit om de ervaring echter te maken. Zo is er een plastic versie van de Virtual Boy voor € 79,99 en een Virtual Boy (kartonnen model) voor € 19,99. Deze modellen zijn geschikt voor Switch en Switch 2. Voor het gebruik maken van de app is een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

