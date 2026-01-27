Releasedatum voor Fur Squadron Phoenix – toch voor de Switch

Een klein jaar geleden schreven we dat Fur Squadron Phoenix niet naar de Nintendo Switch maar naar de Switch 2 zou komen. Dat kondigde ontwikkelaar Raptor Claw destijds aan, al was er toen nog geen precieze releasedatum bekend. Gesproken werd over een release in 2025 maar dat is niet gelukt. Inmiddels is er een releasedatum gedeeld en lijkt de titel toch niet naar de Switch 2 te komen, maar naar de Switch. Het oorspronkelijke plan dus. Dat blijkt uit de nieuwe trailer die online is gezet (bekijk hem onderaan dit bericht). Je kunt in ieder geval 25 februari 2026 in je agenda omcirkelen. Dat is de dag dat de game digitaal uitkomt.

Waar gaat Fur Squadron Phoenix over?

Fur Squadron Phoenix is een on-rails space shooter en vormt het vervolg op de Fur Squadron-game die in 2023 op de Switch uitkwam. Naast vliegen en schieten werkt Fur Squadron Phoenix met een roguelite-systeem om steeds meer wapens, vaardigheden en meer vrij te spelen. Maar niet alleen wapens zijn belangrijk, er is ook een vriendschapssysteem voor de verschillende personages die je tegenkomt. Daarmee speel je nieuwe gesprekken vrij en krijg je hun steun tijdens je missies. Ga jij de ruimtevloot helpen versterken?

Geniet van de nieuwe trailer voor Fur Squandron Phoenix!



