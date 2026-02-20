Releasedatum voor Gecko Gods (Switch)

Het is alweer zo’n vier jaar geleden dat Gecko Gods in 2022 werd aangekondigd. We hebben tot afgelopen oktober lang op een release planning moeten wachten. Maar toen liet uitgever Super Rare Originals weten dat de game in het eerste kwartaal van 2026 gelijktijdig uitkomt op pc en consoles. En nu is er eindelijk ook een exacte releasedatum! Gecko Gods gaat vanaf 16 april te spelen zijn op de Nintendo Switch. De releasedatumtrailer kan je hieronder bekijken.

Gecko Gods is een puzzelplatformer met, hoe kan het het ook anders, een gekko in de hoofdrol. Deze gekko moet een mysterieus eiland onderzoeken om zijn vermiste vriend te vinden. Gelukkig kun je als gekko bijna overal komen. Bovendien moet je puzzels oplossen om de geheimen te ontrafelen. Wij kijken erg uit naar deze schattige puzzelgame. Wil je weten waarom? Lees dan onze preview.

