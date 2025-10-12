[Review] Snoopy & The Great Mystery Club – Een kort puzzelavontuur voor de jonge gamer

Op 10 oktober verscheen een nieuw puzzelavontuur met Snoopy in de hoofdrol: Snoopy & The Great Mystery Club. De game is ontwikkeld door Cradle Games en uitgegeven door GameMill Entertainment. Voor de Nintendo Switch is zowel een digitale als fysieke versie te verkrijgen. Digitaal kun je kiezen tussen een standaardeditie of de Deluxe Edition. Wanneer je de Deluxe Edition aanschaft, ontvang je naast de game ook een exclusieve ‘Joe Cool’-outfit voor Snoopy, twee Red Baron-minigames, twee Peanuts-zeepkistrace-minigames en 75 full-color strips die je in de game kunt lezen. Deze extra content is trouwens ook los te koop als de Joe Cool Fun Pack-DLC. Maar goed, terug naar detective Snoopy. Hoe dit puzzelavontuur beviel lees je in deze review van Snoopy & The Great Mystery Club!

Zet je detectivehoed maar op!

Snoopy & The Great Mystery Club is een avonturengame waarin je als detective Snoopy op onderzoek uitgaat. Uiteraard samen met de Peanuts-bende, ofwel de geweldige mysterieclub. De game is opgebouwd uit een inleiding en vier hoofdstukken. In elk hoofdstuk zul je een zaak moeten oplossen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten en zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek. Ter afwisseling komen er ook diverse minigames voorbij. Denk aan een zeepkistrace, een memorygame of het schieten van een football. Aangezien de game bedoeld is voor de jonge gamer (PEGI 3) worden de puzzels en op te lossen zaken nooit heel moeilijk. Snoopy (altijd vergezeld door Woodstock) wordt geholpen door bekende personages als Charlie Brown, Peppermint Patty, Violet, Lucie, Marcie, Sally en Franklin.

Los puzzels op met het juiste gereedschap

Dit avontuur kent geen overkoepelend verhaal maar bestaat uit achtereenvolgende opdrachten. Allemaal in dezelfde stad, waardoor het onderzoeksgebied heel overzichtelijk is. Bij aanvang van de game zet Snoopy zijn detectivehoed op, maar gaandeweg zul je ander slim gereedschap en outfits vrij moeten spelen. Zo verdien je een bladblazer, een schep, een metaaldetector, en meer. Elk gereedschap biedt nieuwe vaardigheden en daarmee nieuwe mogelijkheden om delen van een zaak op te lossen. Naast het puzzelwerk zijn er ook verschillende items te verzamelen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar knikkers, strips en de acht gele vogelvriendjes.

Lopend of met de bus?

De besturing is duidelijk en werkt prima. Via het menu kom je bij de kaart van de stad die je helpt bij het navigeren. Als je goed zoekt, vind je ook bushaltes waartussen je vervolgens kunt snelreizen. Vergeet niet de bushalte te activeren anders kun je hem niet gebruiken. Ondanks de snelreis-mogelijkheid bestaat de game uit veel heen-en-weer geren. Dat vond ik op een gegeven moment wel vervelend worden. Maar ik kan me voorstellen dat de jonge gamer dit geen probleem vindt en lekker van hot naar her loopt.

De charme spat ervan af

Audiovisueel is de game meer dan geslaagd. Grafisch ziet het er erg mooi uit. Het is een kleurrijk geheel dat de sfeer van Peanuts perfect vastlegt. De bijpassende deuntjes dragen bij aan de charme en de personages zijn ronduit genieten. De ingesproken stemmen en grappige dialoog maken het geheel af. Zelfs de weergave van het menu is vrolijk. De gesproken dialogen zijn trouwens in het Engels, maar alle teksten zijn wel in het Nederlands. Zelf heb ik de game op mijn Switch 2 gespeeld en dat ging vlekkeloos. Ik ben geen enkele hapering tegengekomen.

Voor de jonge gamer

Al met al is deze Snoopy-game een vrij kort avontuur. Alle mysteries zijn in zo’n zes uur op te lossen. De afwisseling tussen het onderzoeken van zaken en de diverse minigames werkt goed. Zeker voor de jonge gamer verwacht ik. De game wordt nooit echt moeilijk. Al vragen sommige minigames wel wat van je timingvaardigheden. Dit zou voor de jongste gamers wel wat lastig kunnen zijn. Maar in de kern is het een heel eenvoudig puzzelspel met veel lezen, lopen en op de juiste knop(pen) drukken. Dit maakt het daarom ook niet direct een geschikte game voor de oudere speler. Al zullen fans van Snoopy de charmante personages ongetwijfeld wel kunnen waarderen. Maar meer dan een aardige gamemiddag zit er voor hen niet in. Uiteindelijk is Snoopy & The Great Mystery Club een leuk puzzelavontuur voor de jonge gamer. Wel is het met een prijskaartje van zo’n €39,99 – gezien de korte speelduur – een prijzige game.