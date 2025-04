Hades II komt later dit jaar naar Switch 2

Een aantal jaar geleden heeft Supergiant Games het vervolg op Hades aangekondigd. Volgens de ontwikkelaars zal Hades II voortborduren op het origineel, waarbij je het Griekse strijdtoneel betrad en kennis maakte met meerdere wezens uit de Griekse mythologie. In het nieuwe deel van de rogue-like game kruip je in de huid van Melinoë, de prinses van de onderwereld. Dit spel zal zich na de gebeurtenissen van Hades afspelen, maar gelukkig kunnen nieuwe fans ook dit deel spelen. Supergiant Games heeft namelijk laten weten dat het niet nodig is om voorkennis te hebben van Hades.

Het bleef nog lang stil wanneer het vervolg uit zou komen, maar daar is een verandering ingekomen. In de Nintendo Switch 2 Direct kreeg het mythologisch avontuur aandacht, waarin ruimte was voor gameplay en een aankondiging. Hades II verschijnt later dit jaar voor de opvolger van de Switch. Op een later moment zal meer informatie bekend worden gemaakt. Hieronder kan de aankondiging worden waargenomen.