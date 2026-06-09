Metaphor: ReFantazio komt eindelijk naar de Switch 2

Metaphor: ReFantazio, een van de beste games van 2024 komt op 12 november naar de Switch 2. Dit nieuws is door Atlus en Nintendo aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. De game werd toen die verscheen geprezen om onder andere de gameplay, art en het verhaal.

In Metaphor: ReFantazio ligt het lot van een koninkrijk in jouw handen. Na de moord op de koning en de kroonprins in een diepe coma lijkt niets in de weg te staan van de tyrant Louis om de volgende koning te worden. Tot een machtige magie een toernooi uitroept om de mensen te laten kiezen. Samen met je team en door het gebruik van krachtige Archetype-krachten (een soort jobs) doe je mee aan het toernooi om de wereld te behoeden voor Louis. Dat terwijl je steeds meer achter een duister plot achter de schermen komt.