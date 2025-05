Gerucht: Red Dead Redemption 2 komt naar de Nintendo Switch 2

Een aantal nieuwe geruchten zijn verschenen, welke aangeven dat Red Dead Redemption 2 naar de Switch 2 zal komen. Deze geruchten komen onder andere van Gamereactor, welke bronnen zou hebben die dicht bij Rockstar staan. Nintenduo geeft aan hetzelfde te hebben gehoord.

Veel informatie is er overigens niet, behalve dus dat de game onderweg zou naar naar de Nintendo Switch 2. Nintenduo geeft aan dat de game zijn release al zou kunnen zijn voor of vlakbij 31 maart 2026. Rockstar zou daarnaast meer plannen hebben voor de game, aangezien er volgens hetzelfde gerucht ook nieuwe updates voor de Playstation 5 en Xbox Series ontwikkelt worden. Daarnaast is het wel interessant om te weten dat Rockstar’s moederbedrijf, Take-Two erg positief is over de Nintendo Switch 2. Enkele dagen geleden gaf CEO Strauss Zelnick nog aan een ‘big believer’ te zijn in de Switch 2, en vooral heel blij met het feit dat Nintendo meer wil doen met third-party ontwikkelaars. Dus wie weet!

Red Dead Redemption 2 is Rockstar’s open-world action adventure game welke zich afspeelt in ‘het wilde westen’, Amerika in 1899. Jij speelt de epische avonturen van Arthur Morgen, een outlaw en onderdeel van de Van der Linde gang. Deze gang probeert te overleven te-midden van de ondergang van dit wilde westen, waarbij je uit de handen van de regering, andere gangs en een hele sloot aan andere vijanden probeert te blijven. De game verscheen voor het eerst in 2018 en was meteen extreem populair. Het voorgaande deel van de serie, simpelweg Re Dead Redemption, verscheen enkele jaren geleden op de Switch.