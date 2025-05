Zo zien de hoezen van Nintendo Switch 2-games eruit

De Switch 2 komt steeds dichterbij, dus het wordt tijd dat we eens zien hoe de hoezen van fysieke games eruit gaan zien. Geen zorgen, @Genki_JPN heeft het antwoord. Op X deelt Genki een aantal plaatjes van de gamehoesjes van Switch 2-games. Kijk zelf maar eens:

Here is the inside. Red plastic is slightly clear instead of totally clear like the Switch 1 game cases. Otherwise they are the same as far as I can tell. pic.twitter.com/OA8ajFqmuW