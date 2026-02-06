[Gerucht] Red Dead Redemption 2 krijgt dit jaar nog een current gen-versie

Gisteren vond natuurlijk de Nintendo Direct partner Showcase plaats. Veel mensen hoopten hierin een Switch 2 port van Red Dead Redemption 2 te zien. De welbekende insider NateTheHate gaf vorig jaar namelijk al aan dat deze in ontwikkeling was. Nate geeft nu op X aan dat we dit jaar nog steeds kunnen rekenen op een nieuwe versie van Red Dead Redemption 2 voor de huidige generatie consoles. Wat betekent dat er naast een Switch 2-versie ook een nieuwe versie komt voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Het is te hopen dat Nate het weer bij het goede eind heeft en we later dit jaar met Arthur Morgan door het wilde westen kunnen rijden.
Red Dead Redemption 2 krijgt dit jaar nog een current gen-versie