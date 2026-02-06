Bestandsgrootte Final Fantasy VII Rebirth geschat op 102GB

Gisteren werd tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase Final Fantasy VII Rebirth voor de Switch 2 uit de doeken gedaan. Nu staat op de Amerikaanse Nintendo website ook de geschatte bestandsgrootte van de game vermeld. De game wordt nu geschat om 102.5GB aan ruimte in beslag te nemen. Als dit waar is dan betekent dit dat de game al bijna de helft van je systeemgeheugen in beslag neemt.102GB is gek formaat voor deze game. Final Fantasy VII Rebirth bevat namelijk een gigantisch open wereld met honderden uren aan spelplezier. Op de PlayStation 5 neemt de game 145.25GB in beslag. Square Enix heeft dus wel zijn best gedaan om het bestand kleiner te maken. Maar spelers die momenteel nog geen externe SD-kaart voor de Switch 2 hebben zullen misschien veel ruimte moeten maken om de game op het systeemgeheugen te kunnen krijgen.

Zit jij te wachten op een Switch 2 port van Final Fantasy VII Rebirth? Of zorgt het gebrek aan interne opslag ervoor dat jij Switch 2 ports van grote third party games vermijdt? Laat het weten in de reacties