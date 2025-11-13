Red Dead Redemption verschijnt opnieuw, maar nu voor Switch 2

Red Dead Redemption verscheen twee jaar geleden voor de originele Switch en deze gaven wij toendertijd een 8.8 in onze review. Deze game zal nu dus nog een keer verschijnen voor de huidige gangbare consoles. Zo zullen de PS5 en Xbox Series de game krijgen, maar ook de Switch 2. Helaas dus nog geen Red Dead Redemption 2 die ook in geruchten voorbij kwam, maar dit is al een mooie extra kans om te spelen.

Voor wie de game heeft zijn er digitale upgrades mogelijk die bovendien gratis zijn, anders kun je hem natuurlijk gewoon kopen. Nog een voordeel? De save files van de originele Switch blijven werken! Als je de nieuwe versie vergelijkt met de vorige zul je merken dat die de kracht van de Switch 2 bevat. Zo zeggen ze dat er support is voor DLSS, HDR, muisbesturing, een framerate van een vloeiende 60 fps (originele Switch was 30 fps). Daarnaast noemen ze ook een hoge resolutie. Hoe hoog die is, is niet bekend. Voor PS5 en Xbox noemen ze specifiek 4K dus waarschijnlijk zal het op de Switch 2 wat hoger zijn dan de 1080p (tv)/720p (handheld) op de originele Switch, maar lager dan de maximale 4k (tv) en 1080p (handheld). Meer informatie vind je op deze pagina.