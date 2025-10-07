[Gerucht] Red Dead Redemption 2 komt écht naar de Switch 2

In mei verschenen de eerste geruchten over een port van Red Dead Redemption 2 voor de Nintendo Switch 2. De release zou zelfs nog dit fiscale jaar moeten plaatsvinden (voor eind maart 2026). Maar de afgelopen maanden was het nogal stil en inmiddels zitten we al in de herfst. Dus fans worden onrustig en vragen zich af hoe het ervoor staat met de Switch 2/next-gen ports van de titel. Podcastmaker en YouTuber ‘NateTheHate’ reageert in een recente post op X op de vraag of deze release echt wel aanstaande is. Zijn antwoord: ‘Yes, they exist. I have no update on timing for release.‘ (Bron: VGC). Vooralsnog blijven het allemaal geruchten en is er nog niets officieel bevestigd door Rockstar.

@NateTheHate2 Are you absolutely certain with full confidence RDR2 Switch 2/Gen 9 updates exist? Realistically we have October and November, after that it’s likely full steam ahead on marketing for GTA. — ben (@videotechuk_) October 5, 2025

Red Dead Redemption 2 is Rockstar’s open-wereld-actie-avonturen-game die zich afspeelt in ‘het wilde westen’, Amerika in 1899. Jij speelt de epische avonturen van Arthur Morgen, een outlaw en onderdeel van de Van der Linde gang. Deze gang probeert te overleven te-midden van de ondergang van dit wilde westen. Daarbij moet je uit handen zien te blijven van de regering, andere gangs en een hele sloot aan andere vijanden. De game verscheen voor het eerst in 2018 voor de PlayStation 4 en Xbox One en was meteen extreem populair. Het voorgaande deel van de serie, simpelweg Red Dead Redemption, verscheen in 2023 op de Switch (check onze review).

De vraag is hoe realistisch een S2-release van Red Dead Redemption 2 is aangezien Rockstar zijn handen vol heeft aan GTA 6. Die langverwachte titel werd onlangs weer uitgesteld naar mei 2026. We gaan het zien! Zie jij een Switch 2-port van Red Dead Redemption 2 wel zitten?