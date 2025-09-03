Gerucht: Resident Evil Requiem komt naar de Nintendo Switch 2

Capcom heeft nog niets losgelaten over een release van Resident Evil Requiem voor de Nintendo Switch 2, maar toch gaan er geruchten de ronde dat dit wel gaat gebeuren. Zo beweert Dusk Golem – een naam die binnen de Resident Evil-community vaker nieuws lekt voor officiële aankondigingen – dat de game zowel op Nintendo’s nieuwe console als op de PlayStation 4 zal gaan verschijnen. Of dit direct bij de release of later zal gebeuren, is volgens hem onduidelijk.

Resident Evil Requiem is alweer het negende deel uit de horror-serie en staat op de planning voor een release op 27 februari 2026. In dit deel moet je ontsnappen aan de dood. Het belooft een beklemmende adembenemende ervaring te gaan worden die je tot in het diepst van je ziel doet huiveren. De franchise viert volgend jaar het 30-jarig jubileum. Daarvoor heeft Capcom onlangs een speciale website gelanceerd. Een Switch 2-release voor hun nieuwe titel zou een mooie aanvulling zijn om de mijlpaal te vieren toch? Nogmaals, we moeten dit bericht nog wél met een korrel zout nemen. Want voor nu is er nog niets officieel aangekondigd. Zodra er meer bekend is houden we je natuurlijk op de hoogte.