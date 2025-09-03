Super Mario Party Jamboree update maakt de upgradepack beter

Vandaag is Super Mario Party Jamboree geüpdatet. Deze update brengt het spel naar versie 2.2.0 en heeft verschillende verbeteringen voor zowel de originele versie voor de Switch 1, maar belangrijker: updates voor de Switch 2-versie. Die upgradepack werd niet heel goed ontvangen, ook mede door de rare keuze om de game niet volledig de betere graphics te geven, dat is nu veranderd.

De Switch 2 Edition heeft de volgende aanpassingen gekregen:

Wanneer je Super Mario Party Jamboree van het titelscherm kiest zal de game nu in Full HD (1080p) afspelen. Hiermee is de volledige game voorzien van een grafische upgrade. De nieuwe onderdelen hebben echter nog steeds een hogere resolutie met 1440p. De Switch 2 Edition van het spel is hiervoor nodig

De moeilijkheidsgraad voor Carnival Coaster is op bepaalde plekken aangepast.

Verschillende aanpassingen en fixes om de gameplay ervaring te verbeteren.

Verschillende aanpassingen en fixes om de gameplay ervaring te verbeteren.

Alle informatie over updaten en patch notes zijn op de offiiciële site te vinden. Deze bereik je hier. Mocht je de game of upgradepack nog niet hebben, maar dit je overtuigen, dan kun je onder andere bij de My Nintendo Store de producten kopen. Zo kun je de Switch 2 Edition, het upgradepack of de Switch 1-versie kopen.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.