Gerucht: titel en logo vervolg Super Mario Bros.-film onthuld

Hoewel we al enkele maanden weten dat de razend populaire Super Mario Bros. Movie een vervolg zal krijgen, is er nog niets substantieels bekend over dit nieuwe project. Het enige dat wel al vaststaat, is de releasedatum: 3 april 2026. Verrassend was dit nieuws niet, want de film was een ontzettend grote hit in de bioscopen. Bovendien werd er aan het einde van het eerste deel al wel een vervolg geteased. Weet je het nog? We zagen een groen Yoshi-ei uitkomen in de riolen onder Brooklyn.

Onlangs heeft er een IMAX-presentatie voor investeerders plaatsvonden, waar de titel en het logo voor de nieuwe film werden onthuld. De nieuwe film zou The Super Mario Bros. Movie 2 moeten gaan heten. Het logo blijft grotendeels hetzelfde, maar dan met een grote 2 ernaast. Het getuigt misschien niet van veel inspiratie, maar duidelijk is het wel! En dat is fijn, want er gaan ook geruchten rond over spin-offs voor specifieke personages. Met een knoeperd van een 2 naast het logo ontstaat er weinig twijfel over wat deze nieuwe film gaat zijn: een direct vervolg.

Let wel: zowel Nintendo als Illumination hebben nog niets officieel bekendgemaakt. Neem dit nieuws dus met een korreltje zout.