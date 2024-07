Star Wars: Bounty Hunter krijgt nu al een releasetrailer

Over twee dagen is het zover, want op 1 augustus kunnen Switch-bezitters aan de slag met Star Wars: Bounty Hunter! Het kan kloppen als de naam van dit actie-avonturenspel je bekend voorkomt. Ruim twee decennia terug, in 2002, verscheen deze game namelijk voor de Nintendo GameCube en PlayStation 2. Ondanks dat we nog een paar dagen moeten wachten op deze titel, heeft Nintendo nu al de launch-trailer van het spel online gezet. Deze is onderaan dit artikel te bekijken. Star Wars: Bounty Hunter gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al is de game nu tijdelijk te koop voor €17,99.

Star Wars: Bounty Hunter is een actie-avonturenspel, waarin je in de huid kruipt van Jango Fett. Deze Prime Clone van de Grand Army of the Republic is in deze game ingehuurd om een losgeslagen Dark Jedi gevangen te nemen. Echter zal dat niet gemakkelijk gaan, aangezien er vele vijanden op je pad zullen komen. Gaat het jou lukken om samen met jouw Dual Blasters, je Flamethrower en Whipcord de Dark Jedi te vangen?