Gerucht: Wordt de Switch 2 deze maand getoond?

Het blijft natuurlijk het grootste nieuwsbericht waar we op zitten te wachten: de aankondiging van de Switch-opvolger. De Nintendo Switch is inmiddels 7,5 jaar oud, waardoor fans reikhalzend uitkijken naar de volgende generatie van Nintendo’s razendpopulaire console. Desondanks houdt Nintendo haar kaken stijf op elkaar. Maar er zijn wat journalisten die wat signalen hebben opgepakt dat Nintendo deze maand iets uit de doeken zal doen:

Chris Dring is the head of https://t.co/mt4sPypBBH, a pretty respected outlet I'd say.



I'd like to think he wouldn't say it if he didn't actually hear it from at least a few developers and he was confident what he was being told wasn't an outright lie.



I have a hard time… — Stealth (@Stealth40k) September 4, 2024

Zoals Twitter/X-gebruiker Stealth aangeeft, is Chris Dring een gerespecteerde journalist die voor een gerespecteerde publicatie werkt. Die zal zijn reputatie niet zomaar op het spel zetten om leugens te verspreiden. We moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat het om geruchten gaat, maar Dring is niet de enige die de geruchten heeft gehoord:

Seems a bunch of press have heard this. But I still wouldn't bet my house on it. https://t.co/8gPlmsO8VZ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 4, 2024

Zou Nintendo hun nieuwe console aankondigen in dezelfde maand dat er een nieuwe Zelda-game uitkomt? Echoes of Wisdom is niet zo’n high-profile-titel zoals Tears of the Kingdom was, maar het is wel weer een nieuw deel in één van hun grootste franchises. Maar aan de andere kant: na 7,5 jaar wordt het echt wel tijd voor wat nieuws.

Wat denk jij? Is het gepraat op de wandelgangen genoeg om de hype weer aan te wakkeren? Is de hype nooit gaan liggen bij jou? Of ben jij nog gewoon gelukkig met je oude vertrouwde Switch? Laat het allemaal weten in de comments.