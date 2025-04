[Preview] Nintendo Switch 2: Welcome Tour – zou niet los moeten zijn

Eén van de grootste verrassingen van de Direct was de aankondiging van Welcome Tour. Niet omdat ik een kleine techdemo niet zag aankomen, wel omdat het een betaalde software bleek te zijn. De trailer en beschrijving gaf mij ook niet echt de overtuiging dat dit het waard zou zijn. Na een speelsessie is dat niet anders geworden.

In ongeveer tien minuten met het spel heb ik verschillende tech demo’s/minigames doorlopen en een quiz over de speakers. Ieder gaf wel echt een andere ervaring, maar niet uitgebreid genoeg om er van onder de indruk te zijn.

Tech demo’s zijn divers, maar niet heel boeiend

Wat goed is, is dat de game echt wel diverse games voorschotelt om écht alle onderdelen van de Switch 2 te kunnen tonen. Zo moest ik met een ufo mijnen ontwijken door middel van de muis, moest ik de framerate raden van ballen die voorbij kwamen, aangeven op welke plek de rumble het sterkste was en met maraca’s schudden. Iedere demo voelde een beetje als een minigame van Mario Party en van wat ik zag zitten die er bij lange na niet voldoende in om een prijs te veroorloven.

Nu proberen ze wel de games wat extra speelplezier te geven door een achievement systeem toe te voegen, stempels en uitdagingen, maar ook hier zie ik nog niet echt de toegevoegde waarde voor spelers. Het geeft iets meer diepgang, maar ook dit is niet genoeg.

Het voelt erg lackluster om dit te hebben als een losstaande game. Ook al is het design leuk gedaan met het rondlopen over de Switch console heeft het verder geen persoonlijkheid. 1-2 Switch! en Everybody 1-2 Switch! Waren nog betere games dan wat je hier krijgt. Ook omdat het grootse gedeelte van de game gewoonweg informatie is.

Nu zijn er wel plekken dat je wat meer diepgang krijgt zoals over hoe de speakers gebouwd zijn voor betere kwaliteit audio en dat is echt wel interessant, maar meer iets wat ik verwacht voor de interviews op Nintendo hun website. Daarnaast zijn er ook gewoon veel punten die letterlijk zeggen: Dit is de Up Button of dit is de Right Button. Zo van tegen de tijd dat je deze game opstart weet je dit echt wel van de console, zeker aangezien de knoppen niet echt anders zijn vergeleken met de originele Switch (afgezien van de C Button).

Ik zie niet waarom dit te koop is

Voor nu geeft mijn ervaring met Welcome Tour absoluut geen reden dat het betaalde software moet zijn. De minigames zijn vermakelijk, maar in elk geval in mijn demo tijd niet iets waarvan ik denk: yes dat is geld waard. Dan had je verder nog quizes en informatie-elementen over hoe Switch 2 in elkaar zit wat in principe in een handleiding kan. Of iets als een vraag de ontwikkelaars. Gelukkig gaat het waarschijnlijk minder 10 euro kosten, maar eerlijk: koop voor dat geld een Switch 2 upgrade voor Zelda.