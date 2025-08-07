Glaciered komt aankomende winter naar de Nintendo Switch 2

Een andere titel die tijdens de Indie World-presentatie werd aangekondigd is Glaciered. Deze onderwater-actiegame komt ergens in de winter (hoe kan het ook anders!) naar de Nintendo Switch 2 als een zogenaamde ’timed exclusive’. Daarmee is het de eerste (tijdelijke) exclusieve indiegame voor de Switch 2. Geniet hieronder van de nieuwe trailer!

De game speelt zich af in de verre, verre toekomst: 65 miljoen jaar in de toekomst. De eeuwige winter heeft het aardoppervlak veranderd in een gigantische ijsvlakte. Een nieuwe soort, de Tuai afstammelingen van vogels en opvolgers van dinosauriërs, zijn de nieuwe bewoners. Zij leven onder de met gletsjers bedekte zeeën. Speel als een Tuai in deze futuristische, aquatische actiegame waarin je een mysterieuze onderwaterwereld verkent en het opneemt tegen woeste zeedieren in realtime, dynamische gevechten. Ontketen de kracht van de vogel- en dinosaurusbloedlijnen om deze vreemde, nieuwe ijstijd te beschermen.

Hoe lijkt Glaciered jou? Laat het ons weten in de reacties!