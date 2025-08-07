Undusted: Letters from the Past komt naar de Switch

Deze oktober komt er een bijzondere game naar de Nintendo Switch. Undusted: Letters from the Past laat je oude voorwerpen schoonmaken en zo in oude glorie herstellen. Doordat je voorwerpen schoonmaakt zullen er herinneringen vrijkomen. Deze verhalen kunnen zomaar geheimen bevatten. Wie weet wat je allemaal zal leren. Adora maakt namelijk de spullen schoon, nadat haar moeder is overleden. Dat betekent dat er soms bijzondere dingen kunnen opduiken. Bovendien draait alles om de beleving en ontspannen. Er is geen tijdslimiet of wat dan ook.

De game zal zoals gezegd in oktober lanceren; een exacte releasedatum wordt op een later moment bekendgemaakt. In onderstaande trailer krijg je een goed beeld van wat de game te bieden heeft. Hoe lijkt jou Undusted: Letters from the Past? Laat het ons weten in de reacties!