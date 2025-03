Multiplayer chaos in party game Polterguys: Possession Party

Uitgever Amplified Games heeft aangekondigd dat multiplayer party game Polterguys: Possession Party naar de Switch komt. In deze chaotische game neem je als speler allerlei hedendaagse dingen over, om zo uit de klauwen te blijven van een gulzig schaduw monster. De game verschijnt op 17 april op Steam, en zal twee maanden daarna, op 6 juni, op Nintendo’s hybride console verschijnen. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Polterguys: Possession Party nemen jij en tot op 8 vrienden de rol aan van “Polterguys”, vreemde kleine wezens die de kracht hebben om alledaagse dingen over te nemen en deze tot leven te wekken. Het doel van de game is simpel: blijf als laatste Polterguy over! De Polterguys worden namelijk achterna gezeten door een ongenadig monster, dat niet zal stoppen tot hij ze allemaal te pakken heeft! Het is aan jouw om uit de handen van dit monster te blijven door de krachten te gebruiken die de bezeten objecten je geven.

Dit kun je doen door weg te rennen, maar er zijn ook andere manieren om dit te doen. Je hoeft natuurlijk allemaal maar sneller te zijn dan diegene achter je, en er zijn genoeg manieren om het je tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken! De game is daarna in couch co-op (tot op vier spelers) en online te spelen (tot op 8 spelers) en de vier co-op kunnen als party ook nog online gaan! Met 10 verschillende levels, 20 verschillende ‘kostuums’ die je kunt ontdekken en levelen en daily en weekly challenges valt er in ieder geval genoeg te beleven!