[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Xenoblade Chronicles X – Definitive Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 20 maart 2025

Xenoblade Chronicles X – Definitive edition is de verbeterde versie van Xenoblade Chronicles X, dezelfde game die in 2015 exclusief op de Wii U verscheen. De game werd toendertijd al erg positief ontvangen, maar voor de Switch versie is de game grafisch verbeterd en heeft het nieuwe content gekregen. Zo wordt het verkennen van Mira verbeterd door het grinden voor grondstoffen, krijg je meer vrijheden met het maken van je personage en is er een heel nieuw stuk verhaal te spelen, met een compleet nieuw werelddeel.

In Xenoblade Chronicles X speel je één van de laatste overlevende mensen die neergestort zijn op de planeet Mira. Met als laatste stad van de mensheid, New Los Angeles, als je thuisbasis moet je de gevaarlijke wereld verkennen en op zoek gaan naar andere mensen in stasis. Hiervoor heb je krachtige wapens tot je beschikking, maar ook de Skells, grote exoskeletten waarmee je rond kunt vliegen. Het is aan jou de taak om de wereld te verkennen, materialen te vinden om de stad te onderhouden en ervoor te zorgen dat dit laatste deel van de mensheid in leven blijft. Al snel kom je er echter achter dat er meer aan de hand is, en dat sommige dingen ook absoluut niet zijn zoals het lijkt…

Tales of Autumn

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99– 20 maart 2025

Tales of Autumn is een farming sim met een twist: de focus ligt in deze game namelijk op fantasy dieren. Spelers nemen de rol aan van een nieuw persoon in de stad Autumn, die een verlaten boerderij in handen krijgt. Voordat de vorige eigenaar verdween had de stad een diepe band met de natuur en de magische en mythische beesten die in het bos wonen. Nu de speler er is komen deze mythische wezens en andere beesten eens kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben, en het is aan jouw om nieuwe vriendschappen te sluiten!

Maar dat is niet alles, want ook het dorp Autumn is niet helemaal wat het geweest is. Wordt onderdeel van een hechte community die de balans tussen het dorp en de bovennatuurlijke wezens van het bos willen herstellen. Leer de lokale bevolking kennen, help ze met hun problemen en zorg ervoor dat de stad en zijn omgeving weer helemaal in bloei staan. Tales of Autumn laat spelers daarnaast het landschap veranderen aan de hand van wat ze willen bereiken. Dieren en planten hebben verschillende biomen nodig, en jij zult dit zelf kunnen aanpassen.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 21 maart 2025

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land speelt zich af in een land waar Alchemie taboe is. Het wordt gezien als iets slechts, en het leren hiervan is verboden. Jij volgt het verhaal van Yumia Liessfeldt, een jonge alchemist die haar moeder op jonge leeftijd al is verloren. Je gaat op reis naar het continent van de Aladissian Empire, ooit een machtig rijk dat bloeide op de krachten van de alchemie, maar nu een verlaten woestenij.

Je reis heeft verschillende doelen. Allereerst wil Yumia zelf meer over alchemie leren, over hoe dit gebruikt is en hoe het uiteindelijk de val van dit enorm grote rijk teweeg heeft gebracht. Daarnaast is Yumia opzoek naar haar eigen verleden en dat van haar moeder. Wat waren de intenties van haar moeder en waarom deed ze zo haar best haar identiteit als alchemist te verbergen? Yumia zal dit verder niet alleen kunnen: nadat ze kennis heeft gemaakt met het Aladiss Research team zal ze een groep excentrieke personages ontmoeten die met haar mee reizen.

Wat verder verschijnt in de week van 17 tot en met 23 maart

17 maart – Scrap Divers

18 maart – MLB The Show 25

19 maart – Kinniku Neko: Super Muscle Cat

19 maart – S. Prysm Destroyer

19 maart – Escape from Mystwood Mansion

20 maart – Boomerang of Destruction

20 maart – Dye the Bunny

20 maart – Ludo Party

20 maart – Swarm Madness

20 maart – Jumble Quest

20 maart – The Excorcist: Gravebound horror

20 maart – EGGCONSOLE ‘Gulkave’ MSX

20 maart – Beyond Hanwell

20 maart – Lost & Found Spot it Fast!

20 maart – Dog Spotting Challenge!

20 maart – Kill the Emoji

20 maart – Odd Shape Out!

20 maart – Picture the Difference!

20 maart – United Assault Final Stand

20 maart – Chess Grandmaster: Ancient Egypt Battle

21 maart – Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – Ultimate Edition

21 maart – Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – Deluxe Edition

21 maart – Gas Station Simulator, Airstrip DLC & Party Time DLC (Bundle)

21 maart – Assault Suit Leynos 2: Saturn Tribute

21 maart – Pizza Bar Tycoon

21 maart – Darts Fever – Deluxe Edition

21 maart – Tank vs Tank – Prime Edition

21 maart – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Power Edition

21 maart – Croaktopia

21 maart – Cooking Arena – 3 in 1 Edition

21 maart – Moto Rush GT – Power Edition

21 maart – Desktop Golf

21 maart – Masters Tennis

21 maart – Mine Clicker – Base Craft Building Game

21 maart – The Last Hero: Journey to the Unknown

21 maart – 6 in 1 Racing Games Collection

22 maart – Meow Delivery: Fish Frenzy

22 maart – Sand Legends

22 maart – Cozy Meadow

