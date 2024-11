Glitch Hero komt eind november naar de Switch

Start de winter goed met Glitch Hero. Artax Games heeft laten weten dat de action-adventure puzzelgame op 28 november uit zal komen voor de Nintendo Switch. Zoals de naam al suggereert, draait de game helemaal om glitches. Vanzelfsprekend hebben we hier een trailer voor je:

In Glitch Hero speel je als het dappere meisje Ada. Doordat ze iets te nieuwsgierig is en rondneust in haar vaders lab, komt ze terecht in Codeland. Dat begint leuk, tot er een fatale fout optreedt. Haar vader zit vast in het nu corrupte Codeland, dat inmiddels wemelt van de bugs. Gewapend met Hammer.exe is het aan Ada om haar vader te redden en de glitches in de virtuele wereld te herstellen. Hierbij wordt ze vergezeld door een AI-konijn dat haar helpt. Ze moet het opnemen tegen hordes vijanden – de gevaarlijke virussen en bugs in Codeland.

Maar naast de regelmatige knokpartij draait het in Glitch Hero ook om het oplossen van puzzels. Zo gebruikt Ada blokken om algoritmes te creëren die je verder helpen. De game is zodanig samengesteld dat de moeilijkheidsgraad van de puzzels afhankelijk zijn van de leeftijd van de speler. En door de gesprekken die je in de game voert, pik je ook meteen wat codeerjargon en verschillende aspecten van het programmeren op. Wie weet, misschien krijg je na het spelen van Glitch Hero wel zin om zelf een game in elkaar te flansen.

Heeft Glitch Hero jouw interesse gewerkt? Laat het ons weten in de comments!