Sugardew Island verschijnt begin 2025, ook fysiek

Op gamescom 2024 kregen we een voorproefje van cozy farmingsim Sugardew Island. Inmiddels is er meer duidelijkheid over wanneer we deze game kunnen verwachten: in het begin van 2025. Daarnaast is ook aangekondigd dat er een fysieke versie zal verschijnen. En dat alles begeleid door een nieuwe trailer!

Nog niet bekend met dit aankomende spel van Rokaplay? In deze schattige game probeer je de balans op Sugardew eiland te herstellen, en daarbij komen groene vingers goed van pas. Je verbouwt namelijk gewassen op een eigen boerderij. Niet zo handig met planten? Geen zorgen, want je kunt ook dieren houden. Alle opbrengst kun je verkopen in je winkeltje dat drukbezocht wordt door het woudvolk. De focus ligt op ontspanning. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je tijd te kort komt! Heb jij deze game op het oog? Laat het ons weten in de comments.