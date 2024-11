In Stars and Time krijgt fysieke uitgave

Vorig jaar rond deze tijd plaatsten we onze review van In Stars and Time, een bijzondere game die speelde met tijdlussen. En die pakte positief uit, want de game werd maar liefst met een 8 beoordeeld! En wij waren niet als enige enthousiast, want een jaar na release is er nog steeds aandacht voor Siffrin en zijn reisgenoten. Limited Run Games heeft namelijk aangekondigd een fysieke versie uit te brengen. Van 22 november tot 22 december kun je een bestelling plaatsen op hun website. Het spel zelf zul je dan naar verwachting in april ontvangen.

Niet bekend met In Stars and Time? Deze game gaat over vijf avonturiers die onder leiding van uitverkorene Mirabelle de strijd aangaan met een kwaadaardige koning. Langzaamaan zet deze koning de tijd voor iedereen stil, waardoor al een groot deel van de wereld ‘bevroren’ is. Je zou misschien verwachten dat jij als speler in de schoenen van de uitverkorene stapt en direct kan beginnen met het redden van de wereld. Maar deze turn-based RPG game doet het net een beetje anders. Je speelt namelijk niet als Mirabelle, maar als haar reisgenoot Siffrin. En na een onfortuinlijke dood, ontdekt hij een bijzonder nuttig talent. Zet jij de fysieke versie op je verlanglijstje? Laat het ons weten in de comments!