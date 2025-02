Glover verschijnt nog deze maand op de Switch

Goed nieuws voor wie al even uitkijkt naar de re-release van Glover op de Nintendo Switch. Want terwijl de game al in 2022 werd aangekondigd, is nu eindelijk een release in zicht. De game zal namelijk nog deze maand op Nintendo’s hybride console verschijnen, op 27 februari om precies te zijn. Het origineel verscheen al een lange tijd terug, namelijk in 1998 op de Nintendo 64. Een nieuwe release-trailer is ook vrijgegeven en kun je hieronder bewonderen.

In het spel gaat een experiment van een tovenaar compleet mis. Hij probeerde toverdrankjes te mengen met magische handschoenen en dat gaf zo’n harde knal dat hij in steen is veranderd én zeven kristallen heeft losgemaakt die het koninkrijk energie gaven. Zonder die kristallen zal de wereld uit elkaar vallen! In het spel speel je als Glover, een van de magische handschoenen, en zal je de kristallen terug moeten vinden. Dat doe je door zeven verschillende magische werelden te betreden vol met puzzels en verrassingen.

Kijk jij er naar uit om deze klassieker eind deze maand opnieuw te beleven? Laat het ons hieronder weten!