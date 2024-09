Go Mecha Ball komt naar de Nintendo Switch

Op 26 september 2024 komt de game Go Mecha Ball uit voor de Nintendo Switch. Deze game is gemaakt door Super Rare Games en Whale Peak Games. Het combineert een arcade-achtige twin-stick shooter met roguelike elementen en flipperkast-achtige fysica.

In Go Mecha Ball bestuur je mechs die kunnen veranderen in een rollende bal of een krachtige robot. Je speelt in kleurrijke 3D-omgevingen vol neonlichten, bumpers en ventilatoren. Door de combinatie van schieten en acrobatische bewegingen ontstaat een chaotische, maar leuke speelervaring. Je kunt meer dan 25 verschillende wapens en 20 speciale vaardigheden gebruiken om je mech aan te passen. In vier verschillende werelden neem je het op tegen vijanden en eindbazen. Dankzij de vele upgrades en aanpassingen wordt elke speelronde anders. De actie wordt versterkt door een interactieve soundtrack die reageert op wat er in de game gebeurt. Go Mecha Ball biedt snelle, energieke actie voor fans van shooters.

Wat is jouw favoriete arcadegame? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.