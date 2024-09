[Preview] Beyond Galaxyland – Naar de sterren en daar voorbij

We mochten tijdens gamescom aan de slag met een echte oldschool RPG in een modern jasje. Beyond Galaxyland probeert de sfeer van RPG’s uit de jaren 90 te combineren met iconische sciencefiction-films uit de jaren 80. Het levert een bijzondere 2.5D-game op die we zeker niet zijn vergeten.

Wat gebeurt er allemaal?

In Beyond Galaxyland volgen we het leven van Doug, een tiener die net op tijd ontsnapt is aan de dood. Onze planeet is namelijk verwoest door een onbekende identiteit genaamd ‘The End’. Nu dwaalt hij rond in Galaxyland, een sterrenstelsel met allerlei verschillende planeten, op zoek naar antwoorden. Misschien is er zelfs wel een mogelijkheid om de verwoesting van de Aarde terug te draaien. Tijdens deze reis komt hij op allerlei plekken, woestijnen, casino’s, hypermoderne steden en ga zo maar door. Uiteraard is niet alles zonder gevaar; er zijn genoeg vijandige wezens te vinden op al die verschillende gebieden.

Tijdens de demo die we mochten spelen, konden we een kleine glimp opvangen van dit bijzondere verhaal. De omgevingen zien er, net als bij Mandragora, erg sfeervol uit in die 2.5D-achtige stijl. Toch ben ik er zelf niet zo’n fan van. Ik vind het er allemaal net iets te pixelachtig uitzien. Vooral in het begin moest ik er even aan wennen. We startten namelijk in een soort ruimteschip-achtige setting om kennis te maken met de gevechtsstijlen. De personages hadden dus nog echt heel veel pixel. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet dat sommigen dit juist wel kunnen waarderen. De gevechten zijn trouwens allemaal turn based, maar wel actief. Je moet dus zelf aanvallen en zelf verdedigen door op een knop te drukken. Bij deze eenvoudigere vijanden ging dat mij prima af, maar de eindbaas aan het einde van de demo was een ander verhaal.

Puzzelend naar de eindbaas

Voordat je zomaar het territorium van een eindbaas binnenwandelt, moet je daar eerst zien te komen. De weg ernaartoe zat tijdens de demo al vol met puzzels en vijanden. Geen gemakkelijke route dus. Soms kwam ik er echt niet uit, maar ik had het gevoel dat dit meer aan de onduidelijkheid van het spel lag. De besturing voelde soms nog wat onlogisch of onwennig. Tijdens mijn reis had ik soms geen idee waar ik naartoe moest. Overigens reis je niet alleen. In de demo alleen al werd ik vergezeld door Boom Boom en Robort. Dankzij deze twee kon je speciale aanvallen doen. Die waren ook hard nodig in het gevecht met de eindbaas.

De enorme hagedis was pittig om te verslaan. Deels kwam dat ook door de onwetendheid van de besturing en de mogelijkheden. Je speelt zoveel games op een dag, dat het soms gaat draaien van alle verschillende controllers en knoppencombinaties. Gelukkig zit de ontwikkelaar meestal naast je en geeft dan wat tips. In dit geval ging het vooral om het gebruiken van speciale, gecombineerde aanvallen. De turn based-gevechten die ik heb kunnen spelen in de demo, waaronder deze eindbaas, voelden goed. Net als bij veel RPG’s is het gewoon veel schakelen en goed over zetten nadenken. Dat was bij Beyond Galaxyland niet anders.

Smaakte naar meer

Beyond Galaxyland smaakte naar meer. De demo was zo voorbij, terwijl ik graag nog wat langer had willen spelen. Hoewel de artstijl mij niet zo aanspreekt, biedt de game wel veel opties. Er viel in het menu nog van alles aan te passen en te upgraden, maar daar waren we niet eens aan toegekomen. Gelukkig hoeven jullie niet lang te wachten op Beyond Galaxyland, want de game verschijnt al op 24 september.

Zou je deze game een kans geven? Wil je trouwens zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.