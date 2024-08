Goat Simulator 3 komt vandaag al naar de Switch

Ben jij gek op rondgeiten? Dat moet je nu zeker opletten! Want tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase is aangekondigd dat Goat Simulator 3 naar de Nintendo Switch komt. En het mooiste? Dat gebeurt vanavond al!

Goat Simulator 3 is het tweede deel (ongeacht wat de naam zegt) in de razendpopulaire Goat Simulator-serie. Het is ook hier weer de bedoeling om er lekker op los te geiten in een gigantische sandbox-wereld. Er valt weer heel veel te unlocken, zoals kleding en andere customizables, als jij je een weg door het ‘verhaal’ speelt. En als dat alsnog iets te eenzaam voor je is, dan kun je ook online of lokaal op de bank met een vriend(in) co-oppen.

Denk je nu “oh, ik moet hier vast heel lang op wachten?”, dan willen we je niet horen mekkeren. Nintendo brengt deze game namelijk NU uit op de eShop. En als jij je tanden liever in iets fysieks zet, dan hoef je ook niet heel lang te wachten. Die versie is namelijk vanaf november verkrijgbaar.