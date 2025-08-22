Good Boy kwispelt zich een weg naar Nintendo Switch

Team17 heeft heeft wat games uitgebracht voor de originele Nintendo Switch, maar had tot dusver nog geen Switch 2-titel op hun naam staan. Good Boy is de eerste game van deze bekende publisher die naar de nieuwe Nintendo-console zal komen. Het is echter nog even de vraag wanneer, want er is nog geen release window bekend.

Good Boy, ontwikkeld door Observer Interactive, is een zogeheten ecosystem-driven metroidvania. Bij een metroidvania denk je misschien niet zo snel aan het woord ‘cozy’, maar deze kun je wel onder deze categorie scharen. Jij speelt als een LAIKA Space Rover die de planeet Terra II verkent, inclusief de buitenaardse wezens die deze bewonen. Geen Xenomorph-toestanden, maar lieve, schattige beestjes om te onderzoeken. Ondertussen voer je missies uit voor je mede-Rovers en je menselijke maatje. De game heet echter niet Good Boy vanwege de schattige aliens of je mensenvriend. In deze games zijn LAIKA’s namelijk robots met het brein van oude honden – een manier om hun leven voor onbepaalde tijd te verlengen. Jij bent dus de onsterfelijke good boy in deze game.

Tijdens je avonturen leer je steeds meer over deze vreemde planeet en kom je meerdere robotdoggo’s tegen die je opnieuw opstart en bevriendt. Je kunt je eigen Rover natuurlijk ook upgraden en aanpassen aan de verschillende biomes die je ontdekt. In Good Boy staat het ecosysteem om je heen centraal, en dat blijkt ook duidelijk uit de onderstaande trailer voor de game: