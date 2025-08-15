De huwelijkskandidaat-video’s voor STORY OF SEASONS: Grand Bazaar blijven komen

Marvelous blijft ons verblijden met nieuwe huwelijkskandidaat-video’s voor STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. Na onze eerdere berichten over Sophie, Maple en Samir, en Jules, Freya en Arata, staat nu de introductievideo van de creatieve en vastberaden June voor ons klaar. June streeft ernaar een beroemde modeontwerpster te worden en zo in de voetsporen van haar moeder te treden. Hoewel ze misschien een ijzige buitenkant heeft, heeft ze een zachte kant die de juiste persoon zal ontdekken.

Met de video van June hebben we inmiddels al zeven van de twaalf huwelijkskandidaten leren kennen. Dat betekent dat er nog vijf personages geïntroduceerd gaan worden. Die video’s zullen we de komende tijd telkens aan dit bericht toevoegen.

Op 27 augustus is het zover, dan verschijnt STORY OF SEASONS: Grand Bazaar voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Het speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zefierstad. In dit dorpje waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe plattelandsleven. De game belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie bomvol activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die je hebt verzameld kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar. Maak vrienden, word verliefd en start een gezin met een van de twaalf charmante personen uit de huwelijkskandidaat-video’s!

June